مدیر عامل آب منطقهای گلستان گفت: ۱۵ هزار میلیارد ریال طرحهای آب رسانی در سفر رئیس جمهور به استان افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر عامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت: ۸ طرح به مبلغ ۹۵۱ میلیارد ریال قابل بهره برداری در هفته دولت استان داریم .
ایرج حیدریان افزود: تامین اعتبار جدیدبرای تکمیل زیرساختهای آب گلستان از محل مولد سازی و فروش املاک دولت به تصویب رسید.
وی گفت: از محل مولد سازی کشور عدد خوبی برای زیرساختهای آب گلستان اختصاص داده شده و شاهد تحولات خوبی در تقویت شبکه آبرسانی از جمله تسریع در اتمام سد نرماب خواهیم بود.
حیدریان افزود : اجرای طرح شیرین سازی آب دریا هم در مراحل پایانی است و تا یک ماه آینده جزئیات مالی آن به سرمایهگذار ارائه خواهد شد.