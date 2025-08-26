شهردار نظرآباد از افتتاح بزرگترین فرهنگسرای غرب استان البرز به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: این فرهنگسرا به مساحت ۵ هزار متر مربع به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی هاشمی با حضور در سیمای البرز و برنامه امروز البرز با محوریت شهرستان نظرآباد گفت: هفته دولت فرصت توجه بخشی به انسجام همدلی و همراهی مردم و مسئولان است.

شهردار شهر نظرآباد در برنامه امروز البرز افزود: به مناسبت دولت طرح های مهمی از جمله فرهنگسرایی به مساحت ۵ هزار متر مربع به عنوان بزرگترین مجتمع فرهنگی در غرب استان البرز، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری می رسد.

وی در برنامه امروز البرز گفت: یک سالن آمفی تئاتر که گنجایش ۶۰۰ نفر را دارد در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد تاکنون در شهرستان نظرآباد چنین مکانی وجود نداشته است.

شهردار نظرآباد به مجری امروز البرز توضیح داد: کتابخانه‌ای بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در پارک شهر در نظر گرفته شده است که فضایی بسیار زیبا و مفرح دارد و در دو طبقه طراحی و تجهیز شده است.

هاشمی به مجری برنامه امروز البرز اظهار کرد: ۵ کتابخانه فعال در سطح شهرستان نظرآباد وجود دارد، همچنین سالن‌های ورزشی استانداردی بنا نهاده شده است که انتظار می‌رود بستر رضایت مردم را فراهم کرد.

شهردار نظرآباد با حضور در شبکه سیمای البرز گفت: طرح جامع ترافیکی در نظرآباد وجود ندارد و این مطلب مورد نظر است که با توجه به ترافیک در مرکز شهرستان در تلاش هستیم که معابر را بازگشایی و روان سازی کنیم.