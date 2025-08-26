به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران در نشست خبری گفت:در حوزه طرح داروبار پرداختی های اسفند سال گذشته تا خرداد امسال انجام شده است.به گفته وی هر ماه حدود ۹ همت اسناد تولید می شود که نیمی از این اسناد مربوط به صندوق های بیمه گر و ۵۰ درصد دیگر برای طرح دارویار بوده که مربوط به سازمان هدفمند سازی یارانه ها است.



به گفته وی سازمان تامین اجتماعی برای ۵ ماه امسال حدود ۱۵ همت و بیمه سلامت نیز ۵ همت و در مجموع ۳۰ همت به حوزه دارو بدهکار هستند.کلانتری ادامه داد: الان تولید کننده پول داروی تولیدی را بعد از ۴۰۰ روز و داروخانه ها نیز پول خود را بعد از ۱۸۰ روز دریافت می کنند و به طور کلی یک سوم از تورم جامعه عقب می مانند.



وی افزود: اکنون بیمارستان های دولتی ۴۰ همت بدهکار هستند.

شهرام کلانتری تصریح کرد: اگر بودجه طرح دعرویار عز هدفمندی یارانه ها جدا و به بخش عمومی منتقل شود بسیاری از مشکلات بر طرف خواهد شد و معتقدیم که سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۵ بودجه با تمام شرایط به بودجه عمومی منتقل شود.



در ادامه مراسم، عبد زاده رئیس سندیکای دارویی. از یک میلیارد دلاری که برای حوزه دارو مصوب شده حدود ۲۰ همت برای پرداخت مطالبات بیمارستان ها انجام شد و کمک بزرگی به تسویه مراکز درمانی کردند.

به گفته وی برخی از مراکز درمانی مطالباتی از سال ۱۴۰۲ دارند.



عبدزاده برای خرید استراتژی حدود ۲۷ همت انجام و پرداخت شده است و ۳۵۰ میلیون دلار برای خرید های استراتژی ارزی پیش بینی شده است. انتظارات مردم تامین دارو با پوشش بیمه ای و انتظار دولت تولید دارو است.



وی تاکید کرد: الان اکثر کارخانه های دولتی در سال جاری ۴۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته و در موارد دیگری خود ۸۰ درصد قیمت ها افزایش داشته است. تاکید وزیر بهداشت بر قیمت گذاری دارو است و معتقدم که این کار باید توسط وزارت بهداشت و سازمان های حمایتگر انجام شود.



عبدزاده تصریح کرد: بخشی از تخصیص ارز به دلیل کمبود ریال تخصیص پیدا نمی کند.ذبرخی از شرکت ها مشکلات حاد ریالی و نقدینگی دارند و معتقدم که با تامین به موقع ارز این مسائل تا حدی برطرف می شود.



وی اضافه کرد: در تالار اول و دوم تخصیص ارز دچار مشکلاتی هستیم.

احمدی عضو هیات حدیثه انجمن داروسازان ایران با تصویب طرح دارویار قرار بود که بودجه به داروخانه ها پرداخت شود. اکنون معتقدم که منابع پایدار را در نظر بگیریم .



وی افزود: طرح دارویار در ابتدا خوب اجرا شده إنا در ماه های بعد سازمان هدفمندی یارانه ها بودجه دارویار را به موقع نمی پرداخت و معتقدیم که شرکت ها در جنگ ۱۲ روزه با کار شبانه روزی نگذاشته کمبود دارویی در کشوررخ بدهد.



احمدی تاکید کرد: زنجیره تامین و نقدینگی باید حفظ شود تا کمبود دارویی در کشوررخ نداده و مردم ضرر نکنند.اگر وضع با همین روند ادامه پیدا کند.

در ادامه مراسم، شهاب الدین جنیدی جعفری رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: داروخانه تنها بخش خصوصی با دولتی یکسان است و الان ۵۰ درصد از کالا ها در بخش دولتی ارائه می شود و مشکل نقدینگی داروخانه ها مسئله مهمی است.



به گفته وی برای داروهای نیازمند نسخه ای تصمیم گیری شود.

در ادامه محلاتی نائب رئیس صنعت پخش گفت: در زنجیره تامین حدود ۴۰ همت از واحد های دولتی طلب داریم که از این مبلغ ۲۵ همت مطالبات موقع بوده که بیش از ۶ ماه پرداخت نکرده اند. به گفته وی مطالبات داروخانه ها سبب شده که نقدینگی کاهش پیدا کند. محلاتی ادامه داد: یکی از مسائل موجود موضوع نقدینگی داروخانه ها است.