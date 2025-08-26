مرز بین‌المللی رازی در شهرستان خوی به عنوان نزدیک‌ترین گذرگاه زمینی ایران به ترکیه، نقشی کلیدی در مبادلات تجاری، مسافرتی و گردشگری شمال‌غرب کشور دارد و توسعه زیرساخت‌های آن به یکی از مطالبات جدی مردم منطقه تبدیل شده است.

تکمیل جاده خوی ـ قطور و بهسازی پایانه مرزی رازی شتاب می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با تأکید بر ضرورت ارتقای این گذرگاه گفت:خدمات ارائه‌شده در پایانه مرزی رازی در شأن این ظرفیت مهم ملی نیست و باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌ها و امکانات آن بازسازی و تقویت شود. این موضوع در جلسه آینده هیئت دولت نیز مطرح خواهد شد تا اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌ها تخصیص یابد.

به گفته آفای نجف‌زاده، در حال حاضر روزانه هزاران مسافر از مرز رازی تردد می‌کنند و این حجم از ترافیک مسافری و تجاری ایجاب می‌کند خدمات پایانه، استاندارد‌های بین‌المللی را پوشش دهد.

از سوی دیگر، پروژه چهاربانده‌سازی و بهسازی جاده خوی ـ قطور که دسترسی مستقیم به این مرز را فراهم می‌کند، به صورت قطعه‌بندی در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: پروژه در چندین قطعه فعال است و تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای عملیات اجرایی آن هزینه شده است. احداث تونل قطور و اجرای دیوار‌های حائل از مهم‌ترین اقدامات این طرح برای ارتقای ایمنی مسیر به شمار می‌رود.

مهندس پیمان آرامون افزود: اعتبارات جدیدی نیز برای ادامه عملیات از محل ردیف‌های ملی اختصاص یافته و هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد عملیات زیرسازی در برخی قطعات تکمیل شده است.»

کارشناسان حوزه حمل‌ونقل معتقدند تکمیل این مسیر علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد، می‌تواند زمینه توسعه مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه و افزایش درآمد مرزنشینان را فراهم آورد. بر اساس آمار، سهم مرز رازی در مبادلات مسافری و تجاری استان، سالانه بیش از ۲۰ درصد کل تردد‌های مرزی را شامل می‌شود.

مرز رازی هم‌اکنون نزدیک‌ترین مسیر زمینی کشور به اروپا محسوب می‌شود و تسریع در تکمیل پروژه‌های جاده‌ای و پایانه‌ای آن، می‌تواند نقش این گذرگاه بین‌المللی را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند.