نخستین نیروگاه خورشیدی بورسی استان قم به همت سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) احداث و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) استان در مراسم افتتاح این نیروگاه که به نام سردار شهید حسین سلامی نامگذاری شده است گفت: این نیروگاه نخستین نیروگاه خورشیدی بورسی استان است که هزینه‌های آن توسط قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه تأمین شده است.

سردار محمدرضا موحد با بیان اینکه انرژی تولید شده این نیروگاه از طریق بورس به فروش می‌رسد افزود: این نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی با اعتباری بیش از ۹ میلیارد تومان احداث شده و منافع آن در اختیار خانواده‌های نیازمند تحت پوشش یک مؤسسه خیریه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: در صورت تأمین منابع مالی و مشارکت خیرین، امکان توسعه و ساخت یک نیروگاه دیگر با ظرفیت ۳۰۰ کیلووات در کنار این مجموعه فراهم خواهد شد.