نخستین نشست کارگروه استقبال از مهر ۱۴۰۴ منطقه ۱۲ برگزار شد
«طرح استقبال از مهر» و با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری بین دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در این نشست که با حضور مشاور و مسئول دفتر شهردار منطقه، معاون حمل و نقل و ترافیک، نمایندگان اداره آموزش و پرورش، سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی، پلیس راهور منطقه، ادارات برق و آب و شهرداران نواحی ششگانه منطقه ۱۲ برگزار گردید، همه موضوعات و چالشهای پیشروی بازگشایی مدارس به طور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد اقدامات لازم درخصوص آسفالت، رنگ آمیزی فضای اطراف و داخلی مدارس، خط کشیهای ترافیکی، اجرا نشدن عملیات حفاری توسط سازمانهای مختلف در زمان اجرای طرح به همراه در نظر گرفتن تمهیدات لازم ترافیکی با هدف افزایش سطح ایمنی دانش آموزان در مدارس محدوده منطقه ۱۲ عملیاتی شود.
هدف نهایی از تشکیل این کارگروه، ایجاد آمادگی کامل و ارائه خدمات مطلوب به دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید عنوان شده است.