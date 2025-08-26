به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون فناوری اطلاعات پلیس گیلان گفت: دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) استان، در کلیه روز‌های هفته به غیر از تعطیلات رسمی، باز بوده و جهت خدمات رسانی به مردم استان، فعالیت می‌نمایند. با توجه به درخواست‌های متعدد مردمی این دفاتر در روز‌های پنج شنبه نیز فعال بوده و مراجعین می‌توانند جهت دریافت خدمات مورد نظر خود، روز‌های پنج شنبه نیز به این دفاتر مراجعه نمایند.