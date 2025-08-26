



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان فارس گفت: ۱۴ دستگاه اجرایی و تمامی نهاد‌های حمایتی متولی معرفی افراد متقاضی واجد شرایط همچون افراد فاقد شغل، متقاضیان راه اندازی کسب و کار و یا کارفرمایان متقاضی ایجاد اشتغال و تولید هستند.

فرامرزی افزود: این تسهیلات با بهره ۴ درصد برای نهاد‌های حمایتی و ۱۴ درصد برای دستگاه‌های اجرایی متولی مصوب شده است.

وی اعتبار امسال نهاد‌های حمایتی استان فارس را را ۵ هزار میلیارد تومان و برای دستگاه‌های اجرایی استان را یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این منابع در قالب تسهیلات ۴ درصد به ازای هر نفر اشتغال، یک صد و پنجاه میلیون تومان و در قالب تسهیلات ۱۴ درصدی تا سقف ۲۰ میلیارد تومان هم قابل پرداخت به متقاضیان واجد شرایط است.

فرامرزی در پایان، کمیته امداد امام خمینی، بسیج مستضعفین، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی را از نهاد‌های حمایتی و صنعت معدن تجارت، آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان را از مهمترین دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح نام برد.