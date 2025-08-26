به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مردم و مسافران و گردشگران از جای جای کشورمان در این هوای گرم سال خودشان را به تفرجگاه ساحلی ارس شهرستان پلدشت در شمال غرب کشورمان رساندند و از طبیعت بکر و آب و هوای خوب این مکان گردشگری لذت می‌برند.

این تفرجگاه در شمال استان آذربایجان غربی قرار دارد و سالانه بدلیل آب و هوای خوب و طبیعت بکر آن بیش از ۳۵۰ هزار مسافر و گردشگر از این مکان تفریحی دیدن می‌کنند.

گردشگران و مسافران دلیل سفرشان را به مناطق خوش آب و هوا را در این هوای گرم سال،صرفه جویی در مصرف آب و برق و لذت بردن از طبیعت اعلام می‌کنند.

رضا رصاپور مدیر تفرجگاه ساحلی ارس گفت: برای ارایه خدمات بهتر و بیشتر به مسافران و گردشگران امسال دریاچه مصنوعی در ساحل ارس در زمینی به مساحت ۵ هزار ۵۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان احداث کردند.