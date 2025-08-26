مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان از اجرای سومین رویداد جهادی زنان، سلامت، خانواده و تعالی جامعه به مدت ۳ روز در مناطق محروم همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وهب مختاران گفت: در این رویداد خدماتی مانند ارائه مجوز، پرداخت تسهیلات، غربالگری سلامت، تست فشار خون، تست قند خون، بینایی سنجی، اورژانس اجتماعی آموزش مهارت‌های زندگی و فنی و حرفه‌ای، مشاوره اشتغال، کاریابی، مامایی، روانشناسی، کسب و کار، روابط کارگری و کارفرمایی به طور رایگان ارائه می‌شود.

او تصریح کرد: این رویداد با هدف توانمندسازی زنان آسیب‌پذیر، توسعه خدمات اشتغال و کارآفرینی و ارتقای نشاط اجتماعی طراحی شده و بخشی از برنامه تحولی ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: سومین رویداد جهادی زنان، سلامت، خانواده و تعالی جامعه، دیروز درفرهنگسرای ولایت خضر، امروز در فرهنگسرای مهر شهرک ولی عصر و فردا در فرهنگسرای نشاط کوی کوثر اجرا می‌شود.