پخش زنده
امروز: -
دومین همایش استانی روز جهانی مسجد با حضور مسجدیهای سراسر استان بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و دبیر قرارگاه ملی مسجد کشور در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در دومین همایش استانی روز جهانی مسجد در مصلای جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر استان مسجدمحور است، گفت: یکی از کارهایی که منشأ تحول مسجد به مسجد تراز میشود، حوزه انسجامبخشی به مساجد و تعالی آن و رسیدن به جایگاه واقعی مسجد است؛ که برگرفته از اندیشههای امامین انقلاب است.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به اینکه قرارگاه ملی مسجد ایران با برنامههای مناسب، منشأ تحول است، افزود: در منظومه مدیریت تعالی فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف از صدر اسلام تا کنون، مسجد دارای جایگاه فوقالعاده ویژه بوده؛ مرکز حکومتهای نبوی و علوی در مسجد بود و همواره فرازهای مهم تاریخ اسلام در مسجد آغاز شده و رقم خورده است.
او با بیان آیهای از سوره توبه درباره آبادانی مسجد اضافه کرد: عمران در مسجد با تعمیر متفاوت است؛ تعمیر یعنی بازسازی چیزی که در حال از بین رفتن است، اما عمران یعنی حیاتبخشی جامع در مسجد. ساختوساز مسجد تنها عمران نیست بلکه سختافزار است و نرمافزاری آن نیز فرهنگی، آموزش، عبادت، رفع گرفتاری، خدمترسانی، حوزه قضاوت، رفع منازعات و محل مذاکره و تدابیر مهم شهر و کشور است.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: مسجد در فقه اسلامی دارای حرمت و حریم خاصی است و یکی از مؤلفههای قدرت ملی و اقتدار در منطقه، مساجد خواهند بود.
دبیر قرارگاه ملی مسجد هم در این آیین با قدردانی از فعالیتهای مساجد در بوشهر گفت: مسجدیان بوشهر از بصیرت بالایی برخوردار هستند.
حجتالاسلام علی نوری افزود: عمران معنوی و ساخت مؤمن از کارهای مهم مسجد است و اگر مسجد از برنامه و هدف بیهویت شود خسارت بزرگی است.
او اضافه کرد: برخی مساجد در طول تاریخ اسلام نماد بوده و هستند؛ مانند مسجدالحرام، مسجدالاقصی، مسجد شیخ لطفالله اصفهان و مسجد جامع خرمشهر در دوران دفاع مقدس که حتی اگر تخریب هم شده باشد حقیقت مسجد را هویدا میکند.
حجتالاسلام نوری بیان کرد: مسجد باید به درون خود توجه کند و محل حضور جمع مؤمنانه باشد و امام جماعت مسجد نیز از محل و محله خود با خبر باشد؛ زیرا مسجد آباد به امام پویا و پیگیر است.
دبیر قرارگاه ملی مسجد افزود: امامان جماعت مساجد باید نگاههایی انقلابی و اجتماعی به اطراف مسجد داشته باشند.
او با بیان اینکه هنر معماری مسجد در کشور نیز بسیار نمایان است، گفت: در کنار دیگر موارد، مسجد در تاریخ ایرانِ اسلامی هویت اسلامی و ایرانی ما را تفکیکناپذیر میکند.
دبیر قرارگاه ملی مسجد خبر داد که از ۸۰ هزار مسجد در کشور یکسوم دارای امام جماعت و فعال هستند و تدبیری شد که ۱۰ هزار مسجد از این آمار بهعنوان مساجد منتخب، پیشگام و الگو باشند.
حجتالاسلام علی نوری با یادآوری این که مساجد در پویش «ایران همدل» شرکت خوبی داشتند، افزود: هر مسجد و مسجدیهای آن میتوانند با حداقل کمکها در تهیه جهیزیه یک زوج در محله خود، یا آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و یا تکفل یک دانشآموز از تحصیل بازمانده کمک کند که رویهمرفته خیلی میشود؛ که امیدواریم این کار بهخوبی اجرایی شود.
در این همایش از کتاب «اصول و راهبردهای مدیریت فرهنگی مسجد تراز انقلاب اسلامی» تألیف مصطفی زارع رونمایی و از ۸ تن از امام جماعت و خادمان برتر مساجد استان تجلیل شد. همچنین نمایشگاهی از فعالیتهای مساجد چند شهرستان استان برپا شد.