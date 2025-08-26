پخش زنده
امروز: -
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال اول فعالیت دولت چهاردهم، مجموعهای از اقدامات مهم را برای توسعه ابزارهای مشتقه، راهاندازی صندوقهای کالایی و تسهیل تأمین مالی اجرا کرد که منجر به افزایش شفافیت و تعمیق بازار سرمایه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامهها زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی و حمایت از پروژههای تولیدی و زیرساختی کشور را فراهم آورد.
راهاندازی صندوقهای کالایی و انرژی؛ ورود به بازارهای نوین
تابلوی اختصاصی صندوقهای مبتنی بر کالا راهاندازی و معاملات صندوق حامل انرژی «سینرژی» آغاز شد. همچنین صندوق سرمایهگذاری «نقره» در بورس کالای ایران راهاندازی شده و صدور مجوز صندوقهای مشابه در دست پیگیری است.
نوآوری در تأمین مالی شرکتها و استارتاپها
امکان انتشار اوراق کوتاهمدت و کوچک با عرضه خصوصی فراهم شده که از طریق ارکان ضامن، بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی اجرا میشود. این طرح به شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپها کمک میکند تا پروژههای خود را راحتتر تأمین مالی کنند. همچنین، اوراق مرابحه کوتاهمدت با حجم ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکتهای لیزینگ منتشر شده است.
اوراق ارزی و جذب سرمایه خارجی؛ تقویت تأمین مالی بینالمللی
اوراق سلف ارزی برای شرکتهای صنعتی با پشتوانه ارز صادراتی طراحی و منتشر شده و تسویه آنها با گواهی سپرده طلا امکانپذیر است. برنامه بررسی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد ارزی با همکاری بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد.
فروش متری مسکن؛ ابزار جدید برای بازار مسکن
دستورالعمل معاملات اوراق سلف موازی استاندارد مسکن (فروش متری مسکن) تدوین و به هیئتمدیره سازمان بورس ارائه شده تا با تسهیل خرید مسکن توسط سرمایهگذاران خرد، تأمین مالی سازندگان نیز تسهیل گردد.
گسترش ابزارهای مشتقه و بازار توافقی
معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله بر روی واحدهای صندوقهای طلای «دنای زاگرس» و «کهربا» راهاندازی شد. سامانه یکپارچه ثبت معاملات توافقی نیز برای افزایش شفافیت در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ عملیاتی گردید.
گسترش دامنه داراییها و نظارت قویتر
حجم معاملات بلوکی افزایش یافته و دامنه داراییهای قابل معامله به اوراق بدهی، صندوقهای اختصاصی و سهام شرکتهای خارج از بورس گسترش یافته است. همچنین کمیته ویژه نظارت بر تخلفات بازار توافقی تشکیل شد.
تأمین مالی زنجیره تأمین با اسناد اعتباری
ابلاغ دستورالعمل استفاده از اسناد اعتباری برای تأمین مالی زنجیره تأمین، امکان تسویه معاملات با این اسناد را فراهم کرده و از ظرفیتهای قانونی بهره میبرد.
این اقدامات، مسیر توسعه بازار سرمایه را هموار کرده و سازمان بورس اعلام کرده است که با استمرار این برنامهها، نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور پررنگتر خواهد شد.