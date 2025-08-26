معاون علمی رئیس‌جمهور در نشست با نخبگان مازندران، بر ضرورت کاهش دیوان‌سالاری و توسعه حمایت‌های هدفمند از جامعه علمی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در ادامه سفر به استان مازندران با حضور در جمع نخبگان این استان با تشریح برنامه‌های بنیاد ملی علم، بنیاد ملی نخبگان و معاونت، از ارتقای بودجه بنیاد ملی علم برای حمایت از پژوهش‌های اصیل دانشگاهی به یک‌همت خبر داد و گفت: حمایت‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی حوزه‌های علمی اعم از پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و هنر را در بر بگیرد و نخبگان جوان بتوانند از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان افزود: «طرح پژوهش‌یار» برای دانشجویان دکتری با پرداخت کمک‌هزینه ماهانه و «طرح دستیار پژوهش» که با همکاری وزارت بهداشت از مهرماه آغاز می‌شود، جزو طرح‌هایی هستند که در راستای کمک به ماندگاری دانشجویان در عرصه تولید علم طراحی شده‌اند.

به گفته رییس بنیاد ملی نخبگان، هدف از این حمایت‌ها حفظ پژوهشگران در محیط دانشگاهی و افزایش اثربخشی تحقیقات است.

معاون علمی رئیس‌جمهور، همچنین به حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری و کرسی‌های علمی اشاره کرد و گفت: مسیر بررسی درخواست‌ها به کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته است تا دیوان‌سالاری مانعی برای فعالیت‌های علمی نخبگان نباشد.

افشین با تأکید بر سیاست‌های جدید معاونت علمی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: ما به دنبال صرفا افزایش تعداد شرکت‌ها نیستیم بلکه کیفیت و اثربخشی فناوری اهمیت دارد. حمایت‌ها تنها شامل پروژه‌هایی می‌شود که به فناوری منجر شوند.

وی همچنین از فراخوان جدید هوش مصنوعی در مهرماه خبر داد که طی آن به صورت بلاعوض از ایده‌های اصیل حمایت خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور تشکیل شورای عالی نخبگان استانی را اقدامی مهم در شبکه‌سازی و تعامل بیش‌تر نخبگان با دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: ما از «دویدن» حمایت می‌کنیم و اولویت ما در حمایت شامل کسانی خواهد بود، در مسیر تلاش و نوآوری گام برمی‌دارند.

در این نشست که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از نخبگان استان برگزار شد، آنها دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایشان را با معاون علمی رییس جمهور مطرح کردند.