مسابقه «ماندنی‌ها»، با اجرای فرزاد حسنی، از این هفته از شبکه پیشران فراتر، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه به تهیه‌کنندگی افشین حسین‌خانی و کارگردانی امین طارمی تولید شده است.

در این مسابقه، شرکت‌کنندگان از میان صنوف مختلف انتخاب می‌شوند و در قالب رقابتی هفت‌مرحله‌ای، اطلاعات عمومی خود را به چالش می‌کشند. در پایان هر مرحله، یکی از شرکت‌کنندگان با رأی سایرین حذف شده و رقابت تا مرحله نهایی بین دو نفر ادامه می‌یابد تا در نهایت تنها یک نفر به عنوان برنده نهایی معرفی شود.

مسابقه تلویزیونی «ماندنی‌ها»، سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها، ساعت ۲۰:۰۰ با کیفیت ۴K-HDR پخش و چهارشنبه‌ها و شنبه‌ها، ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود.

پیش‌تر فصل اول آن با ۳۴ قسمت امسال از شبکه نسیم پخش شده بود.