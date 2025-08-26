استاندار خوزستان بازگشت حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان را حق خوزستان دانست و با قاطعیت گفت: بر سر منافع استان با احدی معامله نمی‌کنم و از حقوق حقه استان در همه زمینه‌ها دفاع خواهم کرد.

ضرورت بازگشت حساب‌های شرکت‌های بزرگ و مقابله با انتقال آب از خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در آیین افتتاحیه نمایشگاه هفته دولت با ادای احترام به مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد و خاطره ۲۴ هزار شهید استان خوزستان، شهیدان رجایی و باهنر را الگو‌های مدیریت تراز نظام جمهوری اسلامی دانست.

وی بر لزوم بهره‌گیری از ویژگی‌هایی مانند سخت‌کوشی، کار جمعی و نگاه راهبردی شهیدان رجایی و باهنر برای حرکت سازمان‌ها به سمت بهره‌وری و کارآمدی بیشتر تاکید کرد.

استاندار خوزستان هفته دولت را فرصتی برای بیان خدمات دولت به کارفرمایان اصلی، یعنی مردم دانست و تصریح کرد: ما همه خادم مردم هستیم و باید بگویم مردم عزیز خوزستان شایسته بهترین سطح خدمات هستند.

وی به رتبه‌های اول خوزستان در چندین حوزه اشاره کرد و افزود: استان خوزستان در تولید گندم، چغندرقند، کلزا و نیشکر و همچنین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت و پدافند غیرعامل رتبه اول را در کشور دارد.

وی بازگشت حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان را حق استان دانست و با قاطعیت گفت: بر سر منافع استان با احدی معامله نمی‌کنم و از حقوق حقه استان در همه زمینه‌ها دفاع خواهم کرد.

موالی زاده خاطرنشان کرد: پیگیر بازگرداندن دفاتر مالی، بیمه و مالیات شرکت‌های بزرگ به خوزستان هستیم تا چرخش مالی در خود استان صورت گیرد.

وی اعطای تسهیلات ۱۱۵ هزار میلیارد ریالی (یازده و نیم همت) به سرمایه‌گذاران، احیای واحد‌های راکد تولیدی (با احیای ۴۷ واحد در ۱۰ ماه گذشته)، توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط به عنوان محور اصلی اشتغال، ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی، حمایت از تولیدات داخلی استان و فرهنگ‌سازی برای استفاده از آنها را از برنامه‌های در دست اقدام در استان عنوان کرد.

استاندار با اشاره به کاهش شدید آب ورودی به استان، اعلام کرد: هرگونه انتقال آب از استان جایز نیست و باید دیگران را مجاب کنیم که خودمان به این آب نیاز داریم.

استاندار با تاکید مجدد بر رابطه ارباب و خادمی بین مردم و مسئولان، ابراز امیدواری کرد که خوزستان با همتی جمعی به جایگاه واقعی خود دست یابد.