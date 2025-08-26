به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این پیراهن به طرح «قوچ ارمنی»، گونه شاخص جانوری استان همدان، مزین شده است.

رئیس فدراسیون کبدی کشور در این مجمع، به تشریح روند فعالیت‌ها و برنامه‌های این رشته پرداخت و گفت: تثبیت عناوین قهرمانی، توسعه همگانی و آموزش‌های گسترده‌تر این رشته از جمله اهدافی است که در استان‌ها دنبال می‌شود.

عباس اورسجی افزود: همدان از شهر‌های معین و نمونه است که در حوزه‌های مختلف از جمله داوران، ورزشکاران و مربیان در بخش دختران و پسران حضور فعال و در تیم‌های ملی بازیکنانی دارد.

او تصریح کرد: با توجه به استعداد‌های فراوان این رشته در استان همدان، انتظار داریم سهم این استان در تیم‌های ملی و اعزام‌های بین‌المللی بیش از پیش افزایش یابد.