در مجمع سالانه هیئت کبدی استان همدان که با حضور رئیس فدراسیون کبدی برگزار شد، از پیراهن جدید تیم کبدی استان همدان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این پیراهن به طرح «قوچ ارمنی»، گونه شاخص جانوری استان همدان، مزین شده است.
رئیس فدراسیون کبدی کشور در این مجمع، به تشریح روند فعالیتها و برنامههای این رشته پرداخت و گفت: تثبیت عناوین قهرمانی، توسعه همگانی و آموزشهای گستردهتر این رشته از جمله اهدافی است که در استانها دنبال میشود.
عباس اورسجی افزود: همدان از شهرهای معین و نمونه است که در حوزههای مختلف از جمله داوران، ورزشکاران و مربیان در بخش دختران و پسران حضور فعال و در تیمهای ملی بازیکنانی دارد.
او تصریح کرد: با توجه به استعدادهای فراوان این رشته در استان همدان، انتظار داریم سهم این استان در تیمهای ملی و اعزامهای بینالمللی بیش از پیش افزایش یابد.