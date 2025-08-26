به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حکمت جعفری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گوجه فرنگی در سال جاری در راستای اجرای الگوی کشت گفت: امسال ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول گوجه فرنگی رفته و پیش بینی می‌شود حدود ۲۱۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شود.

وی با اشاره به ظرفیت ۵۵۰ هزار تنی کارخانجات صنایع تبدیلی، مصرف سرانه استان را به صورت تازه خوری و فرآوری شده حدود ۱۷۵ هزار تن است گفت: بیش از ۴۰ کارخانه فرآوری پوره و رب گوجه فرنگی دراستان فعال هستند که، گوجه فرنگی مورد نیاز خود را از کشاورزان منطقه خریداری می‌کنند.

جعفری: میزان گوجه فرنگی تولیدی در استان علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌تواند بخشی از نیاز سایر استان‌ها و حتی کشور‌های همسایه را تامین کند.

وی افزود: ارقام مورد کشت در استان همگی از ارقام هیبرید پر محصول بوده و شامل ارقام اونا، سوپرلونا، متین، کارن، کمودر، کامنتا، ۸۳۲۰، سان ست، سما، سوپر چف، نائل و باسیمو است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان افزود: با توجه به سیاست‌های سازمان با رویکرد کاهش مصرف آب، آبیاری میکرو توسعه یافته بطوریکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مزارع گوجه فرنگی با نوار تیپ آبیاری می‌شود.

وی افزود: زمان کشت بذر گوجه فرنگی در خزانه از اواسط اسفند ماه آغاز و نشا‌های گوجه فرنگی در اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد به مزرعه منتقل می‌شوند.

وی همچنین ادامه داد: شهرستان‌های ارومیه، میاندوآب، شاهین‌دژ بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.