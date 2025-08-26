می توانیم از ظرفیت هوش مصنوعی برای رفع چالش ها بهره ببریم
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در نشست بررسی نقش هوش مصنوعی در چالشها و مسائل دستگاههای اجرایی استان گفت: امروز در حوزههای مختلف دچار چالشهایی هستیم که از ظرفیت هوش مصنوعی میتوان برای رفع آنها استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، کلانتری گفت: تولید دانش و فناوری بومی متناسب با نیاز استان و هوش، توانمندسازی سرمایه انسانی با آموزشهای عمومی و تخصصی و طراحی طرح های مشترک و کاربردی از جمله روشهای مورد استفاده ما در دانشگاه آزاد برای استفاده از هوش مصنوعی است
او تصریح کرد: ما بر آن شدیم تا با تجربه موفق سایر کشورهای دنیا در حوزه هوش مصنوعی ورود کنیم به همین دلیل اولین دانشکده هوش مصنوعی کشور در کرج ایجاد شده است.
مشاور علمی استاندار البرز نیز در این نشست گفت: امروز برای رفع همه چالشهای موجود میتوان از ظرفیتهای علمی در حوزههای مختلف استفاده کرد.
رحیمی پور گفت: به همین خاطر قرارگاه هوش مصنوعی برای اولین بار در کشور در استان البرز تشکیل شد. این قرارگاه بر اساس سند هوش مصنوعی استان تشکیل شد تا از ظرفیتهای ایجاد شده برای رفع چالشها استفاده کنیم.
او افزود: کار دبیرخانه این قرارگاه با حضور نمایندگانی از استانداری البرز و دانشگاه آزاد اسلامی کرج تشکیل شد و کارها در ۱۰ کارگروه تخصصی در حال اجراست.
او با اشاره به آموزش و پژوهش به عنوان مهمترین بخشها در حوزه هوش مصنوعی گفت: امروز همه مردم درگیر هوش مصنوعی هستند و ضروری است تا ما از آخرین علم و آگاهی در این حوزه بهرهمند شویم.
به گفته مشاور استاندار البرز یکی از چالشهای موجود حضور موسسات زیاد در سطح استان و کشور برای برگزاری دورههای هوش مصنوعی است که ساماندهی آنها بسیار ضروری است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: موضوع هوش مصنوعی موضوع مهم و راهبردی است که غفلت از آن میتواند برای استان و کشور ضررهایی به همراه داشته باشد.
توحید شیریزاد گفت: نگاه مسأله محور و پژوهش محور در حوزه آموزش هوش مصنوعی موضوعی است که باید با دقت برنامه ریزی و اجرا شود.
او تاکید کرد: آموزش هوش مصنوعی با محوریت دانشگاه آزاد در استان البرز نقطه مثبتی در حرکت استان به سمت توسعه هوش مصنوعی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: باید نگاه نامناسب به هوش مصنوعی در جامعه تغییر کند و آموزشهای عمومی و تخصصی به مردم در سطوح مختلف ارائه شود.
او تاکید کرد: امروز یکی از اولویتهای ما تخصیص اعتبار لازم به دستگاه هابرای آموزش هوش مصنوعی به کارکنان است.
شیریزاد گفت: با وجود همه محدودیتهای مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آمادگی دارد تا نیازهای مالی و بودجهای هر دستگاه برای آموزش عمومی و تخصصی همش مصنوعی را مهیا کند.