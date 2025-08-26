مجمع عمومی سالیانه فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی به صورت وبیناری و به ریاست محمد شروین اسبقیان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ امروز با حضور محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون رزمی، علی صدیقی دبیرکل و دبیر مجمع و سایر اعضا در آکادمی ملی المپیک برگزار و روسای هیات‌های استانی و نمایندگان کمیسیون‌ها به صورت آنلاین در ارتباط بودند.

در ابتدای مجمع، چگینی رئیس فدراسیون ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این فدراسیون در سال گذشته، توضیحاتی را در خصوص برگزاری مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان بعد از چندین سال بیان کرد.

در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون گزارش‌های خود را ارائه و پس از رأی گیری به تصویب اعضا رسید.

همچنین عملکرد فنی و مالی سال ۱۴۰۳ و تقویم سال ۱۴۰۴ تایید و تصویب شد.

در پایان اسبقیان ضمن سلام و درود به روح شهدا و گرامیداشت یاد ۱۰۴ ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین دانشمندان هسته‌ای از فدراسیون رزمی به دلیل حضور فعال و پرشور فدراسیون در این دوران و در حلقه مقدس اتحاد مردم، مسئولین و نیرو‌های مسلح، حضور چگینی در تمام صحنه‌های بحرانی و همچنین عملکرد خوب، گزارش مالی شفاف و گویا و آغاز ساماندهی سبک‌ها تشکر و قدردانی کرد و به لزوم استفاده از جوانان متخصص در حوزه‌های مربوط به فدراسیون تاکید کرد.