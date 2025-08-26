به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر موسوی گفت: این بیماری علائمی همچون تب، درد‌های استخوانی و مفصلی، بی‌اشتهایی، خستگی و کوفتگی ایجاد می‌کند و به دلیل شباهت با بیماری‌های دیگری مانند روماتیسم، تشخیص آن دشوار است.

موسوی با بیان اینکه تب مالت می‌تواند اندام‌های مختلف بدن از جمله دستگاه تنفسی، سیستم ادراری و حتی چشم را درگیر کند، ادامه داد: تماس مستقیم با دام، ذبح غیربهداشتی، تنفس در محیط‌های آلوده و تماس زخم‌های دست با گوشت آلوده از دیگر راه‌های انتقال این بیماری هستند.

این متخصص عفونی توصیه کرد: مردم باید تنها از محصولات لبنی پاستوریزه استفاده کنند و در صورت تمایل به مصرف شیر محلی، حتماً آن را بجوشانند، به‌گونه‌ای که شیر پس از جوش آمدن، دست‌کم پنج دقیقه روی حرارت بماند.

وی اظهار داشت: گرچه تب مالت قابل درمان است، اما روند درمانی آن طولانی بوده و بیمار باید حداقل دو ماه آنتی‌بیوتیک مصرف کند؛ بنابراین بهترین راه، پیشگیری از طریق پرهیز از مصرف شیر، پنیر و بستنی غیرپاستوریزه است.