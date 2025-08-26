پخش زنده
امروز: -
لبخند سلامتی، هدیه دانش بومی در تولید رادیو داروها به بیماران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رادیو داروها یکی از محورهای اصلی تشخیص، و درمان گروه وسیعی از بیماریها محسوب میشود.
بنا بر آمارها زندگی بیش از یک میلیون نفر در کشور به تولید رادیو داروها گره خورده است.
رادیو داروها حاصل بومی سازی، چرخه کامل غنی سازی است و امروز بیش از ۲۵۰ مرکز پزشکی هستهای در کشور این خدمات را به بیماران ارائه میدهند.
کاهش، هزینه، پائین آمدن عوارض دریافت دارو و کاهش زمان فرایند در تشخیص و درمان بیماری از مهمترین مزایای استفاده از رادیو داروها است.
با تلاش متخصصان و فناوران ایرانی امروز بیش از ۷۰ نوع رادیو دارو در کشور تولید میشود.