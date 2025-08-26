وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در دیدار معاون این وزارتخانه و سفیر ایران در مسکو، مسائل امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله قفقاز جنوبی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از خبرگزاری تاس، سرهنگ ژنرال الکساندر فومین معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در این جلسه درباره تعدادی از مسائل روز همکاری‌های نظامی دوجانبه و چشم‌انداز اجرای آنها گفت‌و‌گو کردند.

بنا بر این گزارش، معاون وزیر دفاع روسیه از جلالی به خاطر آنچه سهم بزرگ وی در توسعه روابط روسیه و ایران خواند، تشکر کرد.

بر این اساس، جلالی سفیر ایران در مسکو نیز به نوبه خود به پویایی بالا و تطبیق‌پذیری همکاری روسیه و ایران در حوزه نظامی اشاره کرد.

وزارت دفاع روسیه افزود: این دیدار در فضایی سرشار از دوستی و اعتماد برگزار شد و همچنین تعهد متقابل برای توسعه بیشتر همکاری‌های استراتژیک بین مسکو و تهران را تأیید کرد.

بنابراین گزارش ، جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، نخست وزیر ارمنستان و رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در مراسمی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، توافق صلح امضا کردند.

ترامپ پس از آن گفت: این اعلامیه که «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» نامیده می‌شود، یک منطقه ترانزیتی ویژه است که به جمهوری آذربایجان اجازه می‌دهد به (بخش دیگر) خاک خود نخجوان دسترسی کامل داشته باشد.

برخی تحلیلگران روس، این رویداد را زمینه‌ساز حضور نظامی آمریکا در منطقه قفقاز و به مثابه خنجر از پشت به روسیه و همچنین مغایر با منافع ایران توصیف کردند.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز دوشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به سفر اخیر خود به ایروان تصریح کرد: در این سفر نخست وزیر ارمنستان اطمینان داد که در گفت‌و‌گو‌ها و توافقات اخیر این کشور با جمهوری آذربایجان و آمریکا، ملاحظات جمهوری اسلامی ایران و نیز روسیه، به طور کامل لحاظ شده است، با این وصف معتقدم، چارچوب گفت‌و‌گو‌های ۳+۳ با مشارکت ایران و روسیه، سازوکار موثرتر و کارآمدتری برای حل و فصل مسائل منطقه قفقاز خواهد بود.

رئیس جمهور سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ارمنستان در ایروان نیز در این باره گفته بود: برای ایران، صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی است و ما از مذاکرات صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کنیم. پزشکیان در عین حال تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره بر عدم پذیرش هرگونه تغییر در مرز‌های بین‌المللی در منطقه قفقاز است و معتقدیم این منطقه نباید به عرصه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شود.

پیش از این، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ۳۰ تیر ۱۴۰۴ در سفر به روسیه با آندری بلوسوف وزیر دفاع این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد؛ سفیر ایران در مسکو، محور این دیدار را تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های دفاعی و نظامی عنوان کرد.

به گفته جلالی، وزیر دفاع کشورمان همچنین در ملاقات (۲۹ تیر) علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در کاخ کرملین حضور داشت.