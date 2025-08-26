پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به جزئیات دستورالعمل اجرایی مشارکت محلهمحور در حوزه زنان و خانواده گفت: این برنامه با هدف ارتقای کنشگری زنان، ساماندهی ظرفیتهای محلی در ۸۲ محله پایلوت و در مناطق ۲۲گانه تهران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم اردبیلی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مشارکت محلهمحور در حوزه زنان و خانواده گفت: یکی از سیاستهای اصلی مدیریت شهری در دوره جدید، تحقق توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر اجتماعمحوری و مشارکت شهروندان است و ما در این چارچوب با محوریت زنان و خانواده، برنامهای جامع و عملیاتی را برای سال ۱۴۰۴ آغاز کردهایم.
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته سیاست عمومی محلهمحوری در دستور کار مرکز زنان و خانواده قرار گرفته است، تصریح کرد: بانوان فعال و کنشگر پس از شناسایی و جذب، آموزشهای لازم را دریافت کردهاند تا بتوانند ایدهها و برنامههای خود را در بستر محلهها اجرا و به ارتقای کیفیت زندگی خانوادهها کمک کنند.
مشاور زنان وخانواده شهردار تهران با اشاره به اهداف این دستورالعمل نیز بیانکرد: شناسایی و جلب مشارکت زنان، همافزایی میان معاونتهای تخصصی شهرداری، تسهیلگری برای رفع موانع فعالیتهای اجتماعی، سازماندهی ایدههای خلاقانه و همچنین تقویت فرهنگ کار داوطلبانه و مشارکت مردم در آینده شهر از جمله اهداف کلیدی این طرح است.
وی با اشاره به محورهای اصلی این دستورالعمل که شامل سه بخش «تشکیل کارگروههای مشورتی زنان و خانواده (تسنیم)»، «بهرهگیری از ظرفیت کنشگران محلی در رویداد اجتماعمحور ریحانشهر» و «اجرای طرحهای تابآوری و مدیریت بحران محلهمحور» است؛ گفت: در محلات آزمایشی؛ شوراها و کارگروههای موضوعی شامل کارگروه دختران ریحان، خانوادههای نوپا، زنان کنشگر، مشاغل خانگی و سبز و... شکل خواهد گرفت تا مسائل حوزه زنان و خانواده در ابعاد مختلف بررسی و برای آن راهکار عملیاتی ارائه شود.
اردبیلی ادامه داد: رویداد «ریحانشهر» طی سه سال گذشته بیش از ۷۳۷ ایده دریافت کرده که ۳۳۵ طرح آن اجرا یا در حال پایدارسازی است. در سال ۱۴۰۴ این فرآیند با واگذاری مسئولیتها به مناطق ۲۲گانه تقویت میشود تا کنشگران محلی خودشان مسیر ارائه ایده، راهبری و اجرای طرحها را پیش ببرند.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی هم گفت: یکی از بخشهای مهم این دستورالعمل، اجرای طرحهای تابآوری و مدیریت بحران محلهمحور است تا خانوادهها بتوانند در کنار فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، مهارتهای لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را کسب کنند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: این دستورالعمل تا اسفندماه ۱۴۰۴ در تهران اجرا میشود و تمامی مناطق موظف هستند با انتخاب محلات پایلوت، تشکیل شوراها و کارگروهها، جذب کنشگران و تسهیلگران و همچنین تدوین و ثبت طرحها در سامانه مربوطه، زمینه تحقق اهداف را فراهم کنند.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی نهادها و ظرفیتهای اجتماعی هم بیان کرد: موفقیت این برنامه تنها با مشارکت واقعی مردم و همراهی دانشگاهها، مساجد، مدارس، سمنها، گروههای جهادی و دیگر نهادهای مدنی میسر است و امیدواریم با اجرای این دستورالعمل، گام مؤثری در بهبود کیفیت زندگی زنان و خانوادههای تهرانی برداشته شود.