به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سمیه رفیعی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریورماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گفت: نخستین دستورکار جلسه امروز، طرح هشت فقره از سوالات نمایندگان درباره تأمین آب و برق بخش کشاورزی از وزیر نیرو بود. در نهایت، نمایندگان از پاسخ‌های وزیر نیرو به‌طور مشروط قانع شدند. پاسخ‌های وزیر نیرو در دو فقره از سوالات قانع‌کننده نبود و به همین دلیل این موارد برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از دستورکار‌های مهم نشست امروز، بررسی ضرورت تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در زمینه مهار آب‌های مرزی غرب کشور و همچنین طرح ههای خطوط انتقال آب و شبکه‌های پایاب بود.

سمیه رفیعی تاکید کرد: این تقاضا با رأی قاطع اعضای کمیسیون کشاورزی تصویب شد تا در گام بعدی، محور‌های آن به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی و ابعاد مختلف عملکرد وزارت نیرو در این حوزه برای نمایندگان و مردم روشن شود.