به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از پژوهشگران مستقل و دانشجویان دعوت میکند تا طرحهای پژوهشی خود در حوزههای: بررسی آثار منتخب جایزه ادبی جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر و تحلیل جایگاه ادبیات معاصر فارسی در سپهر ملی و جهانی را ارائه دهند.
محورهای این فراخوان تحلیل محتوایی و آماری آثار منتخب جایزه ادبی جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر، بررسی جایگاه جوایز ادبی جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر در سپهر ادب فارسی، آسیبشناسی جوایز و جشنوارههای ادبی و چگونگی معرفی مؤثر شعر و داستان معاصر فارسی به جهان، بررسی شاخصههای هویت ایرانی و اسلامی در آثار منتخب جایزه جلال آل احمد و جشنواره شعر فجر، جایگاه ادبیات معاصر فارسی در جهان، آسیبشناسی پژوهش و نقد ادبی با تمرکز بر آثار بخشهای شعر و نقد ادبی و بررسی سیر شعر و داستان فارسی از مشروطه تا کنون را دربرمیگیرد.
مهلت ارسال طرحها تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ اعلام شده و از پژوهشهای منتخب تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای انتشار حمایت میشود. پژوهشگران میتوانند طرحهای خود را از طریق پست الکترونیکی به آدرس Adabiat.co@gmail.com برای معاونت شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران ارسال کنند.
پژوهشگران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۸۱۰ تماس بگیرند.