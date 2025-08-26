نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد اسراییل به منفورترین رژیم عصر حاضر مبدل شده شرایطی که نشان داده صدای مردم جهان رساتر از تبلیغات محافل سیاسی و رسانه‌ای است و هیچ سلاحی قادر به بازگرداندنش نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن موسسه پیو (Pew)، به تازگی از مردم ۲۴ کشور، از جمله کشور‌هایی همچون آمریکا و انگلیس که حکومت هایشان از حامیان اصلی رژیم اسرائیل به ویژه پس از تهاجم به غزه بوده‌اند درباره اسراییل نظر خواهی کرد.

براساس نتایج این نظرسنجی در ۲۰ کشورازاین ۲۴ کشور، بیش ازنیمی ازبزرگسالان گفته اندازاسرائیل نفرت دارند . در انگلیس همه احزاب سیاسی بزرگ این کشور نشان دادند حامی سرسخت اسرائیلند.

نظرسنجی موسسه "فوکال دیتا" (Focaldata) و تارنمای "آن هرد" (UnHerd) به تازگی نشان داد ند برخلاف احزاب عمده انگلیس ۵۴ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله انگلیسی معتقدند «کشوراسرائیل نباید وجود داشته باشد.

جالب توجه اینکه برغم سانسور شدید جنایات اسراییل در محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس، ۳۸ درصد از جوانان انگلیسی خود را در پیگیری وقایع غزه «بسیار علاقه‌مند» معرفی کردند که به مراتب بسیار بیش‌تر از جنگ اوکراین (با ۱۹ درصد) است. یک جوان انگلیسی در این باره می‌گوید: از هفتم اکتبر که نسل کشی تازه اسرائیل در غزه آغاز شد من در همه تظاهرات شرکت کرده‌ام تا مخالفت خودم را با کشتار فلسطینان نشان دهم. واکنش دولت‌های غربی، در برابر نسل کشی اسراییل شرم آور است، آنها همچنان با ارسال سلاح به اسراییل از کشتار فلسطینیان حمایت می‌کنند.

در نظرسنجی موسسه "فوکال دیتا" و تارنمای "آن هرد" همچنین معلوم شده است، ۵۰ درصد از جوانان در انگلیس، رژیم اسرائیل را مقصر اصلی جنگ در منطقه و فجایع غزه می‌دانند.

یک جوان انگلیسی در این باره می‌گوید: مردم هر دقیقه و هر روز در فلسطین جان می‌دهند و دنیا صرفا نظاره گراست و این وضعیت باید به طور اساسی تغییر کند. کشتار مردم فلسطین باید فورا متوقف و استعمار زدایی از سرزمین فلسطین آغاز شود.

روزنامه صهیونی جروزالم پست، همچون محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب در شگردی شناخته شده مدام تلاش می‌کنند نفرت مردم جهان از اسرائیل را یهودستیزی تعبیر کنند در حالی که علاوه بر قشر‌های مختلف مردم، شمار زیادی از روحانیان یهودی نیز نه تنها چنین نگرشی ندارند بلکه با حضور در راهپیمایی حمایت از حقوق فلسطینیان و علیه اسراییل نقشی فعال دارند همچون جوانان یهودی در انگلیس.

صوفیا شهروند انگلیسی یهودی می‌گوید: من یهودیم به نظرم هر کسی که با نژاد پرستی مخالف است و به اهمیت عدالت باور دارد، هوادارحقوق فلسطینیان و مخالف رژیم اسراییل است.

او می‌افزاید: فلسطینیان بیش از ۷۵ ساله که در برابر آپارتاید اسراییل ایستاده‌اند و ما از مقاومت آنان حمایت می‌کنیم تا فلسطین کاملا آزاد شود.

نتایج نظرسنجی موسسه پیو نشان داده است، حدود سه چهارم از مردم کشور‌های استرالیا، اسپانیا، هلند، سوئد، یونان، ژاپن، اندونزی و ترکیه که برخی دولت هایشان از اسراییل حمایت می‌کنند نیز از رژیم اسراییل بیزارند.