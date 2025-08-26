پخش زنده
سخنگوی وزارت خارجه قطر با تاکید بر پاسخ رژیم صهیونیستی به پیشنهاد مطرح شده از سوی میانجیگران گفت که توپ اکنون در زمین این رژیم است و به نظر میرسد که تل آویو خواهان رسیدن به توافق آتش بس نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری گفت: تا زمان پایان جنگ غزه به تلاشهای خود پایبند هستیم و از تمام تلاشها در این چارچوب استقبال میکنیم.
وی تاکید کرد: اسرائیل نمیخواهد به طرح روی میز پاسخ دهد و از جامعه بین المللی میخواهیم که به اسرائیل فشار آورد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر اضافه کرد: مکان برگزاری مذاکرات برای مصر و قطر مهم نیست، آنچه حماس با آن موافقت کرد، با چیزی که اسرائیل موافق آن است، مطابقت دارد.
الانصاری افزود: توپ اکنون در زمین اسرائیل است و باید به پیشنهاد مطرح شده پاسخ دهد، اما به نظر میرسد خواهان رسیدن به توافق نیست.
وی ادامه داد: حملات اسرائیل گسترش یافته و این امر منجر به نتایج مثبت نخواهد شد.
این خبر درحالی منتشر میشود که مناطق مختلف سرزمینهای اشغالی روز سه شنبه شاهد تظاهرات شهرکنشینان صهیونیست بهویژه خانوادههای اسیران اسرائیلی بود، آنها با آتش زدن لاستیکها و بستن جادهها و خیابانها اعتراض خود را نسبت به سیاستهای کابینه نتانیاهو اعلام کردند.
تظاهرات کنندگان از جمله خیابان «ایلون» در شهر تل آویو را برای تاکید بر بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه و پایان دادن به جنگ علیه این منطقه بستند.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی از حمله پلیس به معترضان در برخی مناطق و بازداشت آنها حکایت دارد.
خانوادههای اسیران صهیونیست تاکید کردند که نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت تصمیم گرفته تا اسیران صهیونیست را قربانی کند.
«عیناف تسنگاوکر» مادر یک اسیر صهیونیست گفت: نتانیاهو در مسیر دستیابی به توافق (آتش بس و مبادله اسیران با مقاومت فلسطین) مانع تراشی میکند و من از اسرائیلیها میخواهم که تظاهرات کنند.
خانوادههای اسیران صهیونیست و حامیان آنها به همراه سایر مخالفان سیاستهای کابینه رژیم صهیونیستی تاکنون بارها با آمدن به خیابانها و برگزاری تظاهرات و بستن جادهها و خیابانها اعتراض خود را به سیاستهای نتانیاهو اعلام داشتهاند.