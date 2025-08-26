پخش زنده
یک آزمایش خون ساده که اخیرا در انگلیس ابداع شده است میتواند سرطان تخمدان را در بانوان، در مراحل اولیه شناسایی کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه ایندیپندنت با درج این خبر افزود: سالانه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ زن در انگلیس، به سرطان تخمدان مبتلا میشوند که اغلب آنان، بیش از ۵۰ سال سن دارند. به نوشته این روزنامه، آزمایش خون جدید در زنانی که از درد لگن خاصره و نفخ شکم رنج میبرند، با استفاده از محاسبات ماشینی دقیق الگوریتم ها، میتواند نشانگان ابتلای به سرطان تخمدان را در مراحل اولیه، شناسایی کند.
ایندیپندنت نوشت این آزمایش خون اکنون منتظر مجوز سازمانهای مسوول در انگلیس است تا اجرا شود.
تاکنون شناسایی سرطان تخمدان با استفاده از مجموعهای از اسکنها و آزمایشها صورت میگرفت و گهگاه، نمونه برداری نیز اجرا میشد، اما در هر حال، شناسایی این نوع سرطان، بسیار دیر انجام و در نتیجه، درمان آن نیز دشوارتر میشد. به نوشته این روزنامه، نفخ ناشی از سرطان تخمدان معمولا آشکار نیست، اما دیگر نشانگان همچون درد مستمر در ناحیه شکم و یا لگن خاصره، به ویژه پس از خوردن غذا و بارها ادرار کردن، بیشتر ملاحظه میشود. ایندیپندنت نوشت سلولهای سرطانی، قطعههایی را روانه خون میکنند که مولکولهای ریزی مشابه چربیاند و با پروتئینهای ویژهای همراهند. همراهی این چربیها با آن پروتئین ها، نشانگر بروز سرطان تخمدان در زنان است.