در سومین روز از هفته دولت، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی، مسکن مددجویی و برقرسانی با حضور مسئولان در شهرستان خوی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

تحول در زیرساخت‌های خوی با افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۱ طرح عمرانی، صنعتی، خدماتی و درمانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامحسین آزاد، سرپرست فرمانداری خوی در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت:در هفته دولت امسال در خوی، ۱۱ پروژه در حوزه‌های مختلف با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید. همچنین عملیات اجرایی ۳ طرح جدید نیز با نیاز اعتباری حدود یک‌هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال آغاز شد.

آزاد در ادامه با تأکید بر اهمیت این طرح‌ها افزود:این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای خدمات شهری و روستایی، موجب توسعه زیرساخت‌های صنعتی، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان خوی خواهد شد و مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را هموار می‌کند

جزئیات طرح‌های افتتاح‌شده:

توسعه زیرساخت‌های شهرک صنعتی خوی شامل زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت معابر

بهره‌برداری از کارخانه بسته‌بندی گل‌دانه خوی با سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۲ نفر

افتتاح ۲ واحد مسکن مددجویی در شهر دیزج‌دیز با مشارکت کمیته امداد و بنیاد مسکن به همراه چند طرح شهری شامل مسیرگشایی، سنگ‌فرش و اصلاح پل‌های ارتباطی

اجرای ۳ طرح بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی خوی شامل ساختمان بی‌خطرسازی زباله، دستگاه رادیوگرافی OPG و دستگاه رادیوگرافی فوق دیجیتال بیمارستان آیت‌الله خویی با مجموع اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال

بهره‌برداری از ۶ طرح برق‌رسانی با مجموع اعتبار یک‌هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال که مهم‌ترین آن تبدیل ۲۰۰ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار با اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد ریال بود

طرح‌های کلنگ‌زنی‌شده:

آغاز عملیات اجرایی ۳ پروژه جدید در حوزه برق‌رسانی با اعتبار موردنیاز یک‌هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال