به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "نایجل فاراژ"، رهبر حزب "رفورم بریتانیا" از مخالفان سرسخت پناهجویان در انگلیس است که با تبلیغات فراوان، این کشور را از اتحادیه اروپا خارج کرد. وی در نشست خبری صبح امروز در انگلیس گفت هیچ مرد جوان ایرانی نباید بتواند با قایق و به صورت غیرقانونی، از آبراهه میان انگلیس و فرانسه، به انگلیس بیاید و پا در خیابان‌های انگلیس بگذارد.

وی در این نشست گفت همچون دیگر پناهجویان غیرقانونی، ایرانیان پناهنده را نیز اخراج خواهد کرد. رهبر حزب "روفرم بریتانیا" گفت در طرح وی، حتی کودکان پناهنده اخراج می‌شوند و دولت وی مانع ورود پناهندگان به انگلیس خواهد شد.

براساس طرح "نایجل فاراژ"، پناهندگانی که به صورت غیرقانونی به انگلیس بیایند، اعم ازمرد و زن و کودک، در پادگان‌های نظامی نگهداری و سپس اخراج خواهند شد. وی در نشست خبری به تظاهرات مخالفان پناهندگان در برابر ۳۰ محل اقامت موقت پناهجویان در روز‌های نخست این هفته اشاره کرد و افزود به علت انبوه پناهندگان، مردم انگلیس باید در صف خدمات عمومی، از جمله مسکن اجتماعی، سال‌ها معطل بمانند.

رهبر حزب رفورم بریتانیا که بار‌ها در سخنرانی‌های خود تلاش کرده است مشکلات این کشور با به گردن مهاجران و پناهندگان بیندازد گفت مردان جوانی که به صورت غیرقانونی و به عنوان پناهنده به انگلیس می‌آیند، از نظر فرهنگی با ارزش‌های انگلیس در تعارضند و خطری برای دختران و زنان این کشور به حساب می‌آیند و تعدادی نیز امنیت ملی انگلیس را تهدید می‌کنند.

"نایجل فاراژ"، رهبر حزب "رفورم بریتانیا" در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت به منظور نگهداری و اخراج پناهجویانی که از ایران، افغانستان و اریتره می‌ایند، اردوگاه‌هایی با ظرفیت ۲۴ هزار نفر برپا خواهد کرد تا آنان را به کشورهایشان بازگرداند. وی افزود انگلیس را از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خارج خواهد کرد و پناهجویان غیرقانونی را تا زمان اخراج، در اردوگاه‌ها نگاه خواهد داشت. وی از همه دولت‌های پیشین انگلیس، به خاطر راه دادن پناهندگان غیرقانونی و اخراج نکردن آنان، انتقاد کرد. بسیاری از هواداران حقوق بشر در انگلیس، طرح‌های این حزب را به شدت محکوم می‌کنند و این اقدامات را غیرانسانی و مخالف کنوانسیون‌های حقوق بشر و حمایت از پناهندگی می‌دانند.

محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس ماه هاست تلاش می‌کنند مشکلات روز افزون این کشور را به گردن مهاجران بیندازند و بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده روند ضدیت با پناهجویان و مهاجران به ویژه مسلمانان در این کشور به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است.