آتشسوزی یک انبار کالا در بزرگراه بابایی مهار شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از آتشسوزی در یک انبار کالا در بزرگراه بابایی خبر داد و گفت: با تلاش آتشنشانان، شعلههای حریق قبل از سرایت به خودروها و دیگر انبارها مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۳ ظهر امروز حادثه آتشسوزی در یک انبار کالا واقع در بزرگراه بابایی، به سمت شرق بعد از شهرک شهید بهشتی، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.
وی افزود: محل حادثه یک انبار بزرگ بود که به غرفههای کوچک و بزرگ تقسیم شده و بیشتر کاربری آنها مصالح ساختمانی بود، اما در برخی نقاط نیز لوازم خانگی نگهداری میشد. این انبارها با سازههایی ضعیف همچون داربست و ورقهای شیروانی ساخته شده بودند.
ملکی گفت: یکی از انبارها به وسعت حدود ۱۰۰ متر که حاوی مصالح ساختمانی و لوازم خانگی بود، به طور کامل شعلهور شده بود. در مجاورت این انبار نیز چند دستگاه خودرو وجود داشت و آتش در حال سرایت به خودروها و سایر انبارها بود که با حضور سریع آتشنشانان، از گسترش حریق جلوگیری شد.
به گفته سخنگوی آتشنشانی، این حادثه خوشبختانه تلفات جانی و مصدومیت در پی نداشت.