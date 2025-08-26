به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ حجت اله رضایی گفت: مأموران یگان امداد شهرستان حین گشت زنی در محور اصلی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل، به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ گفت: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حجت اله رضایی گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال و تامین امنیت اقتصادی شهروندان، با قانون شکنان قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.