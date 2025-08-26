پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد: همزمان با هفته دولت، ۲۰ طرح در حوزههای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی در استان یزد افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید محمد رستگاری گفت: این طرحها در شهرستانهای یزد، اردکان، ابرکوه، میبد، تفت، مروست، بهاباد و بافق اجرا شدهاند که در حوزه گردشگری ۱۴ طرح، در حوزه صنایعدستی ۲ طرح و در حوزه میراث فرهنگی ۴ طرح آماده افتتاح هستند.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲۷ نفر فراهم شده است. همچنین بیش از ۱۳۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای اجرای این طرحها صورت گرفته که بخش عمدهای از آن توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمینشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اهمیت این طرحها ادامه داد: اجرای این طرحها نهتنها موجب حفظ و احیای میراث فرهنگی استان میشود، بلکه نقش مهمی در جذب گردشگر، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.