رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از افتتاح چهار شعبه استانی این پارک در کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان و مازندران همزمان با هفته دولت ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی مافی رئیس پارک فاوا، با تأکید بر نقش‌آفرینی این مراکز در توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال کشور گفت: این شعبه‌ها با همکاری پارک‌های علم و فناوری استان‌ها ایجاد می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها حمایت از شرکت‌های فناور بومی، صاحبان ایده و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

به گفته وی ، شعبه کرمانشاه در فضایی به وسعت ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال تجهیز شده و تمرکز آن بر توسعه صنعت گیم و انیمیشن خواهد بود و شعبه کهگیلویه و بویراحمد نیز در فضایی ۵۰۰ مترمربعی و با تخصیص ۷۰ میلیارد ریال راه‌اندازی می‌شود که ایجاد فب‌لب تخصصی هوش مصنوعی یاسوج و ارائه اعتبار حمایتی برای توسعه فناوری و بازار از جمله برنامه‌های آن است.

مافی افزود: شعبه سمنان با ۵۷۹۵ مترمربع فضا و اعتباری حدود ۵۳ میلیارد ریال، میزبان استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور خواهد بود و پذیرش متقاضیان از طریق سایت پارک فاوا در حال انجام است. همچنین در استان مازندران، مرکزی با وسعت ۲۱۰۰ مترمربع راه‌اندازی خواهد شد که از جمله برنامه‌های کلیدی آن ایجاد مرکز شبکه تاد ساری و اجرای فراخوان‌های حمایتی برای توسعه فناوری است.

رئیس پارک فاوا تصریح کرد: ذی‌نفعان این مراکز، شرکت‌های فناور، صاحبان ایده و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان‌ها هستند که با آغاز به کار رسمی مراکز جدید در هفته دولت، می‌توانند از ظرفیت‌ها و امکانات فراهم‌شده بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای پارک فاوا گفت: در چارچوب آئین‌نامه دانش‌بنیان صنعت فاوا و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ایجاد حداقل پنج شعبه استانی دیگر پارک تا پایان سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.