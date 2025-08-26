آئین پایانی هفتمین کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی (ع) با عنوان حدیث حسن به میزبانی البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، تبلیغات اسلامی استان البرز اعلام کرد: در آئین پایانی هفتمین کنگره ملی شعر امام حسن مجتبی (ع) با شعرخوانی شاعران نفرات برگزیده کشور معرفی می شوند.

این مراسم با حضور مداحان و شاعران برجسته کشور حاج صادق آهنگران،حاج ولی الله کلامی زنجانی، سید محمد جواد شرافت روز جمعه هفتم شهریور برگزار می شود.

آستان مقدس امام زاده حسن (ع) بعد از نماز مغرب میزبان این مراسم است.