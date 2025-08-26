پخش زنده
در هفته دولت ۵۱ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری بیش از ۳ هزار میلیارد ریال در ایلام به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان درگفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: این طرحها با اعتباری بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، برای دو هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد میکند.
عزیزان افزود: این طرحها در زیر بخشهای آب و خاک، امور عشایر، دامپزشکی و تعاون روستایی به بهرهبرداری میرسد و گام مهمی در رونق تولید و بهبود معیشت روستاییان به شمار میرود.
وی در ادامه به چالش خشکسالی و راه کارهای مدیریت آن در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شده که با اصلاح الگوی کشت، ایلام را در ردیف استانهای پیشرو در این عرصه قرار داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه و توسعه زیرساختهای نوین آبیاری سبب شده است؛ آثار مخرب خشکسالی در بخش کشاورزی تا حد قابل توجهی کاهش یابد و زمینه پایداری تولید فراهم شود.