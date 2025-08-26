



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و از افتتاح هزار و ۶۶۲طرح در حوزه‌های مختلف، عمرانی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی، ورزشی، خدماتی و رفاهی در استان خبر داد و گفت : شصت و شش و سه دهم هزار میلیارد تومان اعتبارات این طرح‌ها است .



استاندار فارس اشاره‌ای به ناترازی برق در استان کرد و افزود : در استان فارس به خاطر وجود چند نیروگاه تولید برق کافی وجود دارد، اما چون شبکه توزیع برق سراسریست خواه ناخواه ما هم مثل سایر نقاط کشور دچار ناترازی برق خواهیم بود .

وی تاکید کرد : برای جبران بخشی از ناترازی برق با سرمایه گذاران برق خورشیدی قرار داد‌هایی متعددی منعقد شده که فقط یکی از این سرمایه گذاران قرار داد تولید هزار مگاوات برق را به امضا رسانده که تا دهه فجر پانصد مگاوات برق این قرار داد به مدار توزیع برق استان اضافه می شود و بخشی از ناترازی از بین خواهد رفت و در جا‌های دیگر استان هم اقداماتی برای از بین رفتن ناترازی برق صورت گرفته تا مردم کمتر تحت فشار باشند .

وی همچنین اشاره‌ای هم به اتفاقات جنگ دوازده روزه و نظارت بر تولید و توزیع مایحتاج عمومی مردم داشت و تاکید کرد : در این دفاع مقدس دوازده روزه هیچ گونه کمبود مایحتاج عمومی وجود نداشت .

وی افزود : طی ماه‌های اخیر برای برخورد با گرانفروشان ومحتکرین در قالب طرح‌های مختلف حدود پنجاه هزار ، بازرسی از اصناف مختلف صورت گرفته که سه هزار و ۲۰۱پرونده تشکیل شده و از این تعداد برای ۱۳۴۰متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.



امیری استاندار فارس همچنین اشاره‌ای به وضعیت ارتقای بودجه در سال ۴۰۴کرد و افزود : ما در ارتقای بودجه امسال جز سه استان اول کشوریم که در بودجه استانی ۴۴درصد رشد ودر بودجه ملی ۱۰۱درصد رشد داشته‌ایم.

استاندار فارس نقش خبرنگاران در پیگیری مسایل و مشکلات استان را بسیار مهم دانست و تاکید کرد : خبرنگاران می‌توانند با طرح پرسش و پیگیری شبانه روزی زمینه توسعه هرچه بهتر استان را فراهم کنند .