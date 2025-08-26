به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ بر اساس ارقام اداره فدرال آمار آلمان در نیمه نخست ۲۰۲۵ حجم تجارت ایران و آلمان به ۶۱۹ میلیون یورو رسید؛ ۱۸ درصد کاهش در مقایسه با ۷۵۵ میلیون یورو در ۲۰۲۴. از این میزان، حجم صادرات آلمان به ایران به کاهش ۲۱ درصدی از ۶۳۸ میلیون یورو در ۲۰۲۴ به ۵۰۳ میلیون یورو در ۲۰۲۵ رسیده است. صادرات ایران، اما روند نسبتا ثابتی داشته و به کاهش یک درصدی ۱۱۶ میلیون یورو ثبت شده است.

در ژوئن ۲۰۲۵، اما صادرات ایران ۱۲ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. در این ماه، حجم تجارت میان دو کشور ۱۰۹ میلیون یورو بوده که در مقایسه با ۱۲۷ میلیون یورو در ژوئن ۲۰۲۴ حدود ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این ماه صادرات آلمان ۹۱ میلیون یورو ثبت شده (منفی ۱۸ درصد) و صادرات ایران هم به ۱۸ میلیون یورو رسیده است (مثبت ۱۲ درصد).

بیشترین کالای صادراتی ایران به آلمان مواد غذایی و دام (SITC-۰) است به ارزش ۶۲ میلیون یورو (مثبت ۱۲ درصد). بیشترین صادرات آلمان به ایران هم گروه کالایی مواد شیمیایی (SITC-۰۵) است به ارزش ۱۸۵ میلیون یورو (منفی ۱۵ درصد). این در حالی است که در بازه مشابه سال قبل بیشتری صادرات آلمان به ایران خودرو و ماشین‌آلات صنعتی بوده است که امسال با کاهش ۳۰ درصدی در رتبه دوم بیشترین صادرات آلمان به ایران قرار دارد (۱۸۳ میلیون یورو).