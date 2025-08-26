رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: هفته دولت، فرصت بازخوانی مکتب خدمت در تراز شهیدان رجایی و باهنر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: هفته دولت، یادآور حماسه خدمت‌رسانی دو اسوه ماندگار مدیریت انقلابی، شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر است؛ بزرگمردانی که با شهادت خود، مفهوم «دولت مردمی» را در تاریخ این سرزمین جاودانه کردند.

این دو شهید بزرگوار، تنها کارگزاران صدیق نظام نبودند؛ بلکه بنیان‌گذار یک «مکتب مدیریتی» بودند که شاخصه‌های اصلی آن، ساده‌زیستی، مردم‌داری، تلاش بی‌وقفه و تعهد بی‌قید و شرط به آرمان‌های انقلاب است. آنان ثابت کردند که در نظام اسلامی، بالاترین جایگاه، جایگاه خدمتگزاری بی‌منت به مردم است و بزرگ‌ترین افتخار، جلب رضایت الهی از طریق گره‌گشایی از کار خلق است.

امروز، هفته دولت صرفاً فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه فرصتی گران‌بها برای سنجش عیار خدمتگزاری و تطبیق کارنامه عملکرد دولتمردان با آن «الگوی متعالی» است. در شرایط حساس کنونی و در میانه جنگ ترکیبی دشمن که معیشت و آرامش روانی مردم را هدف گرفته، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی با روحیه جهادی و منش رجایی و باهنر نیازمند است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت، آغاز این هفته را به رئیس‌جمهور محترم، اعضای هیئت دولت و تمامی کارگزاران و کارمندان صدیق در سراسر کشور تبریک عرض می‌کنم. امید است این ایام، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و مضاعف نمودن همت‌ها برای ساختن ایرانی قوی و سرافراز باشد.