پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین مانور عملیاتی کنترل و ارزیابی مدیریت مصارف نامتعارف محدودهی جنوبغرب شهر تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دوازدهمین مانور ضربتی با حضور نیروهای عملیاتی مناطق برق جنوبغرب شهر تهران سه شنبه ۴ شهریورماه، با هدف پایش مصارف برق واحدهای تجاری، برخورد با انشعابات غیرمجاز و بررسی وضعیت روشنایی معابر و نمای ساختمان ها، برگزار خواهد شد.
همگام با اقدامات گسترده این شرکت در جهت کاهش بار شبکه و توزیع عادلانه انرژی، نیروهای عملیاتی مناطق برق مستقر در محدوده جنوبغرب شهر تهران طی دوازدهمین مانوری ضربتی ضمن بررسی وضعیت روشنایی معابر و نورپردازی نمای ساختمان ها، اقدام به پایش مصرف برق واحدهای تجاری پایتخت و بوستانها و تابلوهای تبلیغاتی در این محدوده و شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق خواهند کرد.