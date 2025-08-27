در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ، تیم فجر شهید سپاسی شیراز، گل گهر سیرجان را در خانه متوقف کرد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه پارس میزبان تیم گل گهرسیرجان بود که در این بازی شاگردان پیروز قربانی تیم گل گهر سیرجان را با یک گل متوقف کردند.

گل برتری فجر را شروین بزرگ، مهاجم تیم فجر، با ضربه‌ای سنگین از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۵۵ به دست آورد.

