۳ میلیون و ۶۷۰ هزار فقره جریمه تخلف رانندگی در اصفهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ۱۹۸ هزار و ۵۴۷ پلاک خودرو در ۵ ماهه امسال در استان صادر شده و در این مدت ۱۰۴ هزار و ۹۷ گواهینامه نیز برای شهروندان صادر شده است.
سرهنگ علی اصغر زارع ادامه داد: بیشترین علت وقوع تصادفات درون شهری، بی توجهی به جلو با ۳۹ درصد، رعایت نکردن سرعت مطمئنه با ۱۷ درصد و رعایت نکردن حق تقدم عبور با ۱۰ درصد تشخیص داده شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود:بیشترین ساعات وقوع تصادفات از ساعت ۱۲ تا ۳ بعداز ظهر بوده ودر روز جمعه نیز آمار تصادفات افزایشی است.
وی گفت: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی اجرای قوانین به طور محسوس و نامحسوس در دستور کار دارند، در ۵ ماهه امسال ۳ میلیون و ۶۷۰ هزارفقره اعمال قانون در حوزه درون شهری استان اصفهان اجرا شده است.
سرهنگ زارع افزود: خودروهایی که بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت از سرعت مقرره تخطی داشته باشند با دوربینهای کنترل سرعت شناسایی و توقیف خواهند شد، رانندگان آنها به مراجع قضائی معرفی میشوند، همچنین افرادی که پلاک خودروی خود را مخدوش میکنند نیز بدانند این اقدام عواقب قانونی به دنبال دارد و برخورد قاطع با آنها خواهد شد.
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: همچنین طرحهای مختلفی برای ساماندهی موتورسیکلت سواران در دستور کار داریم و امید است موتورسیکلت سواران با پلیس تعامل داشته باشند، قوانین را رعایت کنند و از رفتارهای غلط رانندگی خودداری کرده تا شاهد حوادث رانندگی در این حوزه نباشیم.
وی از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر اصفهان خبر داد و افزود: شهروندان مراقب باشند در ایام تعطیلات غیررسمی وارد محدوده طرح نشوند که اعمال قانون خواهند شد.
سرهنگ زارع گفت: در تصادفات خسارتی کمتر از ۵۳ میلیون تومان نیاز به کروکی پلیس نیست و با مراجعه طرفین به بیمه و داشتن مدارک قانونی میتوانند خسارت دریافت کنند.