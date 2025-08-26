به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: مهم‌ ترین طرح های برق رسانی استان در هفته دولت شامل افزایش سطح مقطع شبکه‌ های فشار ضعیف هوایی و تبدیل آن‌ ها به کابل خودنگهدار در شهرستان‌ های استان، احداث نیروگاه‌ های تجدیدپذیر و هوشمندسازی و کنترل‌ پذیری بیش از ۲۵ هزار مشترک است.

علیرضا خدابنده افزود: از دیگر طرح‌ های مهم می‌ توان به اصلاح و بازسازی ۳۵۷ شبکه برق روستایی، نصب و راه‌ اندازی ۶۰۰ دستگاه سیستم کنترل‌ پذیری مشترکان، توسعه و احداث خطوط جدید روستایی و شهری برای تامین برق پایدار و نیز برق‌ رسانی به ۱۵ هزار واحد مسکن ملی در شهرستان‌ های مختلف استان اشاره کرد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح ها در راستای افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌ ها، توسعه نیروگاه‌ های تجدیدپذیر و بهبود خدمات‌ رسانی به مشترکان انجام شده است.