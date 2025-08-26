به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛کرامتی در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دولت ۳۵ طرح کشاورزی در استان با اعتبار دو هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح ها شامل طرح‌های حوزه آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی، و تولیدات گیاهی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: افتتاح این تعداد طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۷۷ نفر را فراهم می‌کند.

کرامتی تاکید کرد: ۳۱ طرح از این مجموعه، مربوط به حوزه آب و خاک است که شامل ۹ طرح سیستم‌های نوین آبیاری در مساحت ۳۲۹ هکتار، هشت طرح احداث کانال آبیاری به طول ۷ هزار و ۴۴۲ متر، ۵ طرح بازسازی و نوسازی قنات به طول دو هزار و ۸۵۰ متر و ۹ طرح انتقال آب با لوله به طول بیش از ۱۰ هزار متر می‌شود که سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این طرح ها بالغ بر ۳۷۹ میلیارد ریال است.

وی به افتتاح سه طرح در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی اشاره کرد و گفت: این طرح ها شامل یک طرح صنایع غذایی به ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال، یک طرح سردخانه بالای صفر به ظرفیت دوهزار تن و یک طرح احداث کارخانه خوراک آماده طیور به ظرفیت ۵۸ هزار تن در سال است که با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: همچنین در بخش تولیدات گیاهی، یک واحد گلخانه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در طی هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.