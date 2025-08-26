پخش زنده
همزمان با هفته دولت، ۱۲۰ طرح عمرانی در مشهد افتتاح می شود و یا ساخت آنها آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد گفت: در هفته دولت، طرح های عمرانی متنوعی در شهرستان مشهد و سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه شهرستان بهره برداری می شود.
سید حسن حسینی با بیان اینکه ۱۲۰ طرح در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود، افزود: بخش مرکزی شهرستان دارای ۳۶ طرح، بخش رضویه دارای ۶ طرح و بخش احمدآباد دارای ۴ طرح هستند و ۷۰ طرح نیز در شهر مشهد و ۴ طرح در شهر ملک آباد در طول این ایام افتتاح می شود و یا ساخت آن آغاز خواهد شد.
حسینی ادامه داد: اعتبار این طرح ها که توسط ۱۷ دستگاه اجرایی و دهیاری ها اجرا می شود، بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است