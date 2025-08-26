پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال آینده، ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان جادهای کشور اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تا پایان سال آینده، ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان جادهای کشور اضافه خواهد شد. همزمان، مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس نیز به تصویب رسیده است که با همکاری مجلس، مراحل اجرایی آن پیگیری میشود.
این اقدام در راستای بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی بینشهری صورت میگیرد و انتظار میرود با ورود این تعداد اتوبوس، بخش قابل توجهی از نیازهای حمل و نقل جادهای کشور برطرف شود. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که پیگیریهای لازم برای تحقق این اهداف با جدیت دنبال خواهد شد.