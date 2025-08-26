سال تحصیلی جدید حضوری نیمه دوم مهرماه آغاز می شود
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: سال تحصیلی جدید حضوری نیمه دوم مهرماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ ابوالفضل واحدی در آیین معرفی سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: باتوجه به مشکلات بوجودآمده و تعویق در تاریخ امتحانات و اعلام نتایج آزمون سراسری و آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی جدید از هفته سوم یا چهارم مهرماه به صورت حضوری آغاز میشود.
وی بیان کرد: برگزاری آزمونها به شکل حضوری نیازمند تعریف زیرساختهای لازم، دسترسی به اینترنت پایدار و پلتفرمهای امن است که با توجه اهمیت رعایت عدالت آموزشی و حفظ کیفیت آن در آزمونهای مجازی هنوز امکانپذیر نیست.
واحدی یادآورشد: استان بوشهر از مزیتهای زیر ساختی دریا محور برای آموزش برخوردار است که با توجه به همین زیرساختها تاکنون اقداماتی برای رشتهها و گرایشهای مرتبط انجام شده که مورد حمایت این وزارتخانه نیز است.
معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:باید از نگاه سنتی فاصله گرفت و در نظر داشت برای توسعه آموزشی نیاز به ظرفیت است که دانشگاه خلیج فارس مشمول آن میشود.
واحدی با اشاره به بازدید از بخشهای آزمایشگاهی دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس افزود: در زیرساختهای تجهیزات این دانشگاهها ارتباط با صنایع وتناسب براساس نیازفعالیتهای صنعتی به خوبی مشاهده شد که امید است این اقدامات توسعه یابد.
در این آیین احمد شیرزادی به عنوان سرپرست دانشگاه خلیج فارس معرفی و از خدمات محمد مدرسی رئیس پیشین این دانشگاه تجلیل شد.