محدودیتهای ترافیکی، از فردا چهارشنبه ۵ شهریور تا سه شنبه ۱۱ شهریور در جادههای مازندران اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محدودیتهای ترافیکی یک هفتهای، از فردا چهارشنبه ۵ شهریور تا سه شنبه ۱۱ شهریور در جادههای مازندران و کشور اعمال میشود.
محدودیتهای ترافیکی اعلام شده:
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت از ساعت ۷ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تا ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ از محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس و محورهای بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی اعمال محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تاریخهای ۱۴۰۴/۰۵/۰۶، ۰۵ و ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران انسداد بصورت کامل اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یکطرفه اعمال میگردد.
۳) از ساعت ۲۴:۰۰ یکطرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
(۳-۲) روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه تاریخهای ۷، ۸ و ۹ شهریور ماه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۴:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخهای ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ و ۰۹، ۰۸، ۰۷، ۰۶ از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴ – محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:
(۱-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۶ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع میباشد.
۵- محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روزهای جمعه و دوشنبه تاریخهای ۰۷ و ۱۰ شهریور ماه محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
۶ - محور قدیم رشت _ قزوین و بالعکس:
- تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز پنجشنبه تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روز دوشنبه تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع میباشد.
۷- محور آستارا - اردبیل و بالعکس:
- تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روز دوشنبه تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع میباشد.