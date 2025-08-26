«مستند فرهنگ»، با پخش مستندی درباره آهنگساز سرود «وطنم» و «کتاب فرهنگ»، با موضوع طنازی‌های سعدی در گلستان، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مستند فرهنگ»، با موضوع زندگی و آثار موسیو لومر آهنگساز سرود «وطنم»، پخش می‌شود.

در این مستند درباره زندگی و اثار آلفرد ژان باتیست لومر، موسیقی‌دان نظامی فرانسوی، اطلاعاتی روایت می‌شود. این موسیقی دان در سال ۱۲۴۷ هجری خورشیدی در زمان پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجار به ایران آمد تا به دانشجویان بخش موسیقی دارالفنون آموزش دهد.

او هارمونی را به موسیقی ایرانی معرفی کرد و قطعه‌های بسیاری با الهام از موسیقی ایرانی ساخت و موسیقی‌دانان برجسته‌ای از جمله ابراهیم آژنگ تربیت کرد.

موسیو لومر سازنده نخستین سرود ملی ایران است، سرودی که بعد‌ها به صورت با کلام، با نام «ایران جوان» به رهبری پیمان سلطانی، شعر روانشاد استاد بیژن ترقی و خوانندگی سالار عقیلی و شهرام ناظری با همراهی ارکستر ملل اجرا شد.

این سرود ملی - میهنی با عنوان «وطنم» شناخته می‌شود.

«مستند فرهنگ»، به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، ساعت ۱۹:۳۰ روی موج‌اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

کتاب فرهنگ در سه شنبه‌های بررسی طنز این هفته با موضوع نگاهی به باب دوم گلستان سعدی ظرافت‌ها و شیرینی‌های حکایات این‌کتاب پخش می‌شود.

در این برنامه مهدی فرج اللهی کارشناس مجری برنامه با استاد اکبر کتابدار درباره نگاهی به ظرافت‌ها و شیرینی‌های سعدی در گلستان درباره باب دوم آن گفت‌و‌گو می‌کند.

«جَر آیَد» با نقل خبر‌ها در حوزه طنز در جرآید و معرفی کتاب صوتی همچنین طنز انجمن شاعرانِ زنده با صداپیشگی ارسلان جولایی از دیگر بخش‌های این برنامه است

حکمت‌ها و حکایت‌ها با موضوع حکایت خوانی سر کلاس درس از دیگر بخش‌هایی است که تدارک دیده شده است. «میکروفون داغ» این هفته هم به گفت‌وگوی تلفنی با استاد مهدی پرنیان برای معرفی کتاب قندچین گلچین شعر‌های طنز اختصاص دارد

با توجه به روز جهانی کارمند نیز بخشی با موضوع طنز کارمندی مطرح می‌شود.

بخش تعاملی این برنامه نیز به تکمیل این مصرع باباطاهر با ذوق شنوندگان اختصاص دارد که با نگاهی طنزآمیز مصرع «خوشا آنان که هِر از بِر ندانند….» را با مصرعی طنز تکمیل و به برنامه ارسال کنند.

«کتاب فرهنگ»، به تهیه کنندگی فاطمه ترسا و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری، زنده ساعت ۲۰ به مدت یکساعت روی موج اف‌ام زدیف۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.