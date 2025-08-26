کارمندان معمولا افراد وظیفه شناسی هستند که مهارت‌ها و تجربه‌های لازم برای اجرای مسئولیت خود را داشته و خدمت به مردم را ادای امانت الهی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز ۴ شهریور مصادف با روز کارمند است که به مناسبت هفته‌ دولت به این قشر اختصاص داده شده است.

کارمندان معمولا افراد وظیفه شناسی هستند که مهارت‌ها و تجربه‌های لازم برای اجرای مسئولیت خود را داشته و خدمت به مردم را ادای امانت الهی می‌دانند، از ویژگی‌های یک کارمند به خصوص آنهایی که با مردم سر و کار بیشتری دارند، داشتن صبر و حوصله، مدارا، اشراف به اطلاعات و تخصص‌های لازم است.

کارمندان گاه از دست و پاگیر بودن برخی موارد مانند سرعت پایین اینترنت که موجب تأخیر در انجام کار می‌شود، گلایه دارند.